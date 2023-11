Die Hauptversammlung des VfL Pfullingen stellt die Weichen für die Zukunft und stimmt der Satzungsänderung zu: ein historischer Moment in der Geschichte des zweitgrößten Vereins in der Region.

Historischer Moment für den VfL Pfullingen: um 22:03 Uhr am Donnerstagabend hob eine große Mehrheit der Mitglieder die Hand und stimmte der Satzungsänderung zu. Foto: Dieter Reisner Historischer Moment für den VfL Pfullingen: um 22:03 Uhr am Donnerstagabend hob eine große Mehrheit der Mitglieder die Hand und stimmte der Satzungsänderung zu. Foto: Dieter Reisner

