Der Achalm Dance Cup 2023 war mit mehr als 500 Sportlerinnen bestens besetzt. Die Turnabteilung des VfL Pfullingen richtete am Sonntag das Tanzspektakel in der gut besuchten Kurt-App-Halle aus.

Die Aufführung unter dem Motto »Moulin Rouge« der Gruppe »Younique« des TV Conweiler war in der Kurt-App-Halle einer der Hingucker Foto: Gabriele Bimek Die Aufführung unter dem Motto »Moulin Rouge« der Gruppe »Younique« des TV Conweiler war in der Kurt-App-Halle einer der Hingucker Foto: Gabriele Bimek

