Seit 30 Jahren arbeiten die Mitglieder des Pfullinger Vereins zur Brauchtumspflege, darunter Matthias Werz (links) und Hartmut Grupp (sitzend mit Brille), an der Restaurierung des Straßenbahntriebwagens Nr. 29, der einst als Wagen der Linie 2 zwischen Pfullingen und Reutlingen verkehrte. Für ihre aufwendigen Projekte hoffen sie auf mehr junge Mitstreiter. FOTOS: JENATSCHKE Seit 30 Jahren arbeiten die Mitglieder des Pfullinger Vereins zur Brauchtumspflege, darunter Matthias Werz (links) und Hartmut Grupp (sitzend mit Brille), an der Restaurierung des Straßenbahntriebwagens Nr. 29, der einst als Wagen der Linie 2 zwischen Pfullingen und Reutlingen verkehrte. Für ihre aufwendigen Projekte hoffen sie auf mehr junge Mitstreiter. FOTOS: JENATSCHKE

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.