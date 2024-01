In der Großen Heerstraße in Pfullingen entstehen 40 Sozialwohnungen und eine dreigruppige Kindertageseinrichtung. Es ist das erste Projekt des neuen städtischen Eigenbetriebs Wohnbau Pfullingen. Die Stadtverwaltung und die Architekten haben am Montagabend in einer Informationsveranstaltung die Planungen dafür vorgestellt.

Auf dem Lagerplatz des Pfullinger Bauhofs soll das Gebäude entstehen. Foto: Frank Pieth Auf dem Lagerplatz des Pfullinger Bauhofs soll das Gebäude entstehen. Foto: Frank Pieth

