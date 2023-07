Die Independent Steps gaben anlässlich der Sportlerehrung in der Neuen Mitte eine Kostprobe ihres tänzerischen Könnens und bewiesen einmal mehr, dass sie zurecht Preise einheimsen. FOTOS: BIMEK Die Independent Steps gaben anlässlich der Sportlerehrung in der Neuen Mitte eine Kostprobe ihres tänzerischen Könnens und bewiesen einmal mehr, dass sie zurecht Preise einheimsen. FOTOS: BIMEK

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.