Die Erweiterung des Kindergartens Tommental in Eningen kann starten, der Spatenstich wurde gemacht. Was genau für den Um- und Anbau geplant ist.

Mitglieder des Eninger Gemeinderats, Eningens Bürgermeister Eric Sindek (Mitte), Architekt Matthias Engelhardt (ganz rechts), Vertreter der Firma Kächele und Kinder des Kindergartens Tommental setzten die ersten Spatenstiche: Der An- und Umbau kann beginnen. Foto: Berya Inci Mitglieder des Eninger Gemeinderats, Eningens Bürgermeister Eric Sindek (Mitte), Architekt Matthias Engelhardt (ganz rechts), Vertreter der Firma Kächele und Kinder des Kindergartens Tommental setzten die ersten Spatenstiche: Der An- und Umbau kann beginnen. Foto: Berya Inci

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.