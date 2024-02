Aktuell Kirche

Soziale Medien: Fluch oder Segen? Instagram-Pfarrerin zu Gast in Eningen

Gott und Instagram - passt das zusammen? Wenn es nach Sara Stäbler geht, auf jeden Fall. Auf Instagram und TikTok gibt die Aichtaler Pfarrerin regelmäßig Einblicke in ihren Alltag, bietet unter anderem auch Seelsorge per Chat an. Am Sonntag ist die 34-Jährige zu Gast beim Neulandgottesdienst in der Eninger evangelischen Andreaskirche. Das Thema: »Wut im Bauch«.