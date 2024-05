Zwei Fliegen mit einer Klappe schlug am Montagnachmittag die Stadt Pfullingen am Bahnhofsanger. Zum einen wurde mit einer Baumpflanzaktion der Grundstein Richtung Bundesgartenschau 2039 gelegt, zum anderen die Konzeption dieses innerstädtischen Spielplatzes vorgestellt.

Begeisterung lösten die vorgesehenen Matsch- und Wasserspiele aus. Foto: Gabriele Bimek Begeisterung lösten die vorgesehenen Matsch- und Wasserspiele aus. Foto: Gabriele Bimek

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.