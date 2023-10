Der 12. Seniorenaktionstag »Hello again – do semmer wieder« versprach spritzige Unterhaltung, pfiffige Kinderstimmen und nützliche Informationen. Die Gemeinde und der Ortsseniorenrat organisierten für Samstag in der Lichtensteinhalle das nach Corona erste Event für die älteren Mitbürger.

Günther frick vom geschichts- und heimatverein lauscht , was die Senioren zu erzählen haben Foto: Gabriele Bimek Günther frick vom geschichts- und heimatverein lauscht , was die Senioren zu erzählen haben Foto: Gabriele Bimek

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.