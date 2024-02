Rund vier Millionen Menschen in Deutschland leben mit einer seltenen Erkrankung. Die 15-jährige Pfullingerin Lara Dengler ist eine von ihnen. Dass sie von dem seltenen Xia-Gibbs-Syndrom betroffen ist, erfuhren sie und ihre Eltern erst vor vier Jahren. Noch immer gibt es nur wenige Informationen über den Gendefekt. Am Tag der seltenen Krankheiten erinnert die Familie, was es bedeutet, wenn das Kind an einer Krankheit leidet, über die nicht einmal die Ärzte Bescheid wissen.

Markus Baier, Lara und Jana Baier-Dengler aus Pfullingen. Foto: Weber Markus Baier, Lara und Jana Baier-Dengler aus Pfullingen. Foto: Weber

