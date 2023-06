Auszubildende der Stuckateurinnung Reutlingen sind am Samstag beim »2. Stucki Cup« in Nürtingen dabei. Das Gaudirennen auf dem Neckar startet um 10 Uhr.

In der Freizeit haben Stuckateur-Auszubildende dieses Boot aus Materialien gebaut, die sie auch sonst in ihrem Beruf verwenden. Am Samstag wird sich herausstellen, ob es wassertauglich ist. Foto: Privat

