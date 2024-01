Jugendliche Künstler stellten sich am Wochenende dem Regional-Wettbewerb »Jugend musiziert« in Pfullingen. In der Aula der Schloss-Schule präsentierten sich Musikschüler aus den Landkreisen Tübingen, Reutlingen und Zollern-Alb in zwei ganz unterschiedlichen Kategorien – im Bereich »Musical« und »Blockflöte«.

Neo Klingl war beim Auftritt ganz in seinem Element. Foto: Gabriele Bimek Neo Klingl war beim Auftritt ganz in seinem Element. Foto: Gabriele Bimek

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.