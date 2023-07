27 Segelfliegerinnen aus den USA, Kanada und Deutschland heben in Pfullingen in die Luft ab

Fünf Tage Segelfliegen satt: Ums Fliegen, aber auch um das Beisammensein und den Austausch über die gemeinsame Leidenschaft, ging’s beim Internationalen Frauen-Segelfluglager, das erstmals auf dem Übersberg stattfand. FOTOS: WEBER Fünf Tage Segelfliegen satt: Ums Fliegen, aber auch um das Beisammensein und den Austausch über die gemeinsame Leidenschaft, ging’s beim Internationalen Frauen-Segelfluglager, das erstmals auf dem Übersberg stattfand. FOTOS: WEBER

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.