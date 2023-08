Studierende der Berliner Hochschule für Technik erhalten keine finanzielle Unterstützung für ihre Abschlussprojekte. Theresa Bauer, die in Pfullingen aufgewachsen ist und in Berlin studiert, sammelt aus diesem Grund Spenden für einen Film.

Das Filmteam checkt das Bild am Monitor. Foto: Myriam Schmidt Das Filmteam checkt das Bild am Monitor. Foto: Myriam Schmidt

