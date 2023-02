Sie suchen Paten für die Zwinger: Rebecca Müller (Mitte) und Michael Stych von der Hochschule Reutlingen realisieren den Infotag organisatorisch. BMT-Geschäftsführerin Heidi Riekert unterstützt die Studierenden. In der Mitte schaut Kevin, die Bartagame, zu. FOTO: REISNER Sie suchen Paten für die Zwinger: Rebecca Müller (Mitte) und Michael Stych von der Hochschule Reutlingen realisieren den Infotag organisatorisch. BMT-Geschäftsführerin Heidi Riekert unterstützt die Studierenden. In der Mitte schaut Kevin, die Bartagame, zu. FOTO: REISNER

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.