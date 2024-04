Der Pfullinger Schülerladen Puls zieht um. Ab sofort bleibt der Laden dicht, öffnet aber ziemlich schnell wieder am neuen Standort in der Badstraße 3. Vom 10. April an können Puls-Freunde, Gönner und Kunden dort wieder einkaufen.

Die heiße Phase des Umzugs beginnt am kommenden Mittwoch. Aber Julia Hildebrand, Carolin Glaunsinger (Stadtverwaltung, Fachbereich Schule), Irina Kaltenbach (WHR-Lehrerin) sowie Ehrenamtler Hans Batsching packen jetzt schon fleißig ein. Foto: Dieter Reisner Die heiße Phase des Umzugs beginnt am kommenden Mittwoch. Aber Julia Hildebrand, Carolin Glaunsinger (Stadtverwaltung, Fachbereich Schule), Irina Kaltenbach (WHR-Lehrerin) sowie Ehrenamtler Hans Batsching packen jetzt schon fleißig ein. Foto: Dieter Reisner

