Ehrungen für Treue zum Verein (von links): Jens Gräßler, Andreas Schäpe, Verena Reutter, Jugendleiter Jonas Seelhorst, Kreisjugendleiterin Kathrin Reiber, Sophia Feld, Bereitschaftsleiter Patrick Senft, Kreisbereitschaftsleiter Timo Merz, Vorsitzender Hubert Gulde, Bürgermeister Stefan Wörner. Foto: Gabriele Bimek Ehrungen für Treue zum Verein (von links): Jens Gräßler, Andreas Schäpe, Verena Reutter, Jugendleiter Jonas Seelhorst, Kreisjugendleiterin Kathrin Reiber, Sophia Feld, Bereitschaftsleiter Patrick Senft, Kreisbereitschaftsleiter Timo Merz, Vorsitzender Hubert Gulde, Bürgermeister Stefan Wörner. Foto: Gabriele Bimek

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.