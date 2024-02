Auch dieses Zifferblatt einer Turmuhr wird Andreas Walz (rechts) in seiner Werkstatt restaurieren. Er hat das Handwerk und die Firma von seinem Vater Alfred Walz übernommen. FOTO: LEIPPERT Auch dieses Zifferblatt einer Turmuhr wird Andreas Walz (rechts) in seiner Werkstatt restaurieren. Er hat das Handwerk und die Firma von seinem Vater Alfred Walz übernommen. FOTO: LEIPPERT

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.