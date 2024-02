Der Gemeinderat stimmte am Dienstagabend geschlossen dem ausgiebig vorberatenen Doppelhaushalt 2024/25 zu. Das Geld fließt in Bildung, Betreuung, den Wohnungsbaus und die Modernisierung der Verwaltung.

Pfullingen nimmt in den kommenden Jahren jede Menge Geld in die Hand. Bis 2025 investiert die Stadt 60 Millionen Euro. Foto: Tatjana Balzer/Fotolia Pfullingen nimmt in den kommenden Jahren jede Menge Geld in die Hand. Bis 2025 investiert die Stadt 60 Millionen Euro. Foto: Tatjana Balzer/Fotolia

