Die Mitgliederzahlen klettern nach oben, auf die vielfältigen Einsätze sind die Feuerwehrkameraden hervorragend vorbereitet und die Digitalisierung ist abgeschlossen – der Kreisfeuerwehrverband ist on top. Überragende Nachrichten für die Führungskräfte der Feuerwehren im Landkreis Reutlingen, die am Montag in der HAP-Grieshaber-Halle in Eningen die jährliche Dienstbesprechung mit dem Landratsamt und ihre Verbandsversammlung absolvierten.

Wechsel an der Spitze des Kreisfeuerwehrverbands Reutlingen: Landrat Dr.Ulrich Fiedler (von links) gratuliert Nicolas Waitzinger, ebenso dessen Vorgänger Gunter Hespeler und Kreisbrandmeister Wolfram Auch. Foto: Gabriele Bimek Wechsel an der Spitze des Kreisfeuerwehrverbands Reutlingen: Landrat Dr.Ulrich Fiedler (von links) gratuliert Nicolas Waitzinger, ebenso dessen Vorgänger Gunter Hespeler und Kreisbrandmeister Wolfram Auch. Foto: Gabriele Bimek

