Stefan Widmann (links) und David Wetzel von der Geschäftsstelle des VfL Pfullingen. Insgesamt vier Personen kümmern sich dort um das operative Geschäft des VfL. Geschäftsführer Benjamin Baur hat sein Büro weiterhin im Sportvereinszentrum peb2. Foto: Weber Stefan Widmann (links) und David Wetzel von der Geschäftsstelle des VfL Pfullingen. Insgesamt vier Personen kümmern sich dort um das operative Geschäft des VfL. Geschäftsführer Benjamin Baur hat sein Büro weiterhin im Sportvereinszentrum peb2. Foto: Weber

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.