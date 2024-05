»Unter der Haube« heißt die neue Sonderausstellung im Württembergischen Trachtenmuseum in Pfullingen, die am Sonntag, 5. Mai, eröffnet wird. Auf zwei Etagen werden rund 100 Hauben, Kappen, Hüte und Kopftücher präsentiert, die einst nicht nur den Kopf schützten, sondern auch Status, Wohlstand und Zugehörigkeiten zeigten.

Aus dem 19. Jahrhundert stammt ein besonders aufwendiges Schappel, eine Festtagshaube. Foto: Gabriele Böhm

