Was hat ein 200 Jahre altes Märchen mit der Gegenwart zu tun? Die Vernissage zur neuen Ausstellung »Das kalte Herz« im Wilhelm-Hauff-Museum in Honau und viele neue Objekte zeigen es.

Museumsmitarbeiterin Jutta Kraak mit der neuen Kommode, die unter anderem echte Köhlerkohle und Textilien der Zeit um 1820 enthält. Foto: Gabriele Böhm Museumsmitarbeiterin Jutta Kraak mit der neuen Kommode, die unter anderem echte Köhlerkohle und Textilien der Zeit um 1820 enthält. Foto: Gabriele Böhm

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.