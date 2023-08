»Was wenn wir?« heißt die Single von Crischa Wagner, die der gebürtige Lichtensteiner am Freitag veröffentlicht. Der 38-Jährige hat das Keyboard spielen in Pfullingen gelernt.

Crischa Wagner ist in Lichtenstein aufgewachsen und lebt heute in Tuttlingen. Foto: privat Crischa Wagner ist in Lichtenstein aufgewachsen und lebt heute in Tuttlingen. Foto: privat

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.