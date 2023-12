»A Night at the Broadway« lautete das Motto des Konzerts, zu dem die Lichtensteiner Blasmusik am Samstagabend eingeladen hatte. Mit berühmten Musicalmelodien begeisterten die Musiker das Publikum in der Lichtensteinhalle.

Ein letztes Mal agierte das Orchester unter dem Dirigat von Marco Mayer. Foto: Gabriele Böhm Ein letztes Mal agierte das Orchester unter dem Dirigat von Marco Mayer. Foto: Gabriele Böhm

