Am 30. April soll das Kulturhaus Klosterkirche fertig sein. Die Bauarbeiten laufen auf Hochtouren in Richtung Zielgerade. Der Förderverein Kulturhaus Klosterkirche widmet sich künftig neuen Aufgaben.

Die gesamte Klosterkirche erfüllt nun die Brandschutzauflagen. So können auf allen Ebenen wieder Veranstaltungen stattfinden. Im Untergeschoss soll es dieses Jahr wieder die Veranstaltung »Kultur im Klosterkeller« (KiK ) geben. Foto: Sarah Kugele Die gesamte Klosterkirche erfüllt nun die Brandschutzauflagen. So können auf allen Ebenen wieder Veranstaltungen stattfinden. Im Untergeschoss soll es dieses Jahr wieder die Veranstaltung »Kultur im Klosterkeller« (KiK ) geben. Foto: Sarah Kugele

