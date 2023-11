Auf ausdrucksstarkem Tango gepaart mit Latin Jazz und Euro Dance Beat beruhte die Besonderheit der 29. Soirée im Foyer der Kreissparkasse Pfullingen. Die Gäste in der voll besetzten Kundenhalle ließen sich in den Bann ziehen von europäischem Sound und argentinischen Tango- und Milongaklängen. »Die Gruppen haben ausgewählte Arrangements zusammengestellt, Tänze von Europa bis Südamerika, modern, temperamentvoll, pulsierend und leidenschaftlich«, begrüßte sie der Leiter der Regionaldirektion Pfullingen Bernd Schwab.

Almut Lucia Beyer und Horacio Peralta tanzen Tango zu Bandeonklängen und Gesang von Javier Salnisky Foto: Gabriele Bimek Almut Lucia Beyer und Horacio Peralta tanzen Tango zu Bandeonklängen und Gesang von Javier Salnisky Foto: Gabriele Bimek

