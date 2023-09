Knapp 80.000 Besuche – Pfullingen feiert reibungslose Freibad-Saison

Das Freibad in Pfullingen aus der Vogelperspektive.

PFULLINGEN. Mit einem letzten spätsommerlichen Wochenende ist am vergangenen Sonntag die Freibadsaison in Pfullingen zu Ende gegangen. Eine Woche länger als ursprünglich geplant hat diese gedauert – die guten Wetteraussichten und ein motiviertes, tatkräftiges Freibadteam hatten die Verlängerung spontan möglich gemacht. Und auch die Badegäste haben dem Schönbergbad diesen Sommer ihre Treue bewiesen. Der Kassenautomat zählte schlussendlich knapp 80.000 Freibadbesuche in den zurückliegenden vier Monaten – eine stolze Zahl und eine Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr.

Stolz zeigte sich auch Bürgermeister Stefan Wörner, insbesondere auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im städtischen Bäderteam: »Wie Bäderleiter Jens Bachmann und seine ganze Mannschaft die zurückliegende Sommersaison gemanagt haben, verdient ein großes Kompliment und ein aufrichtiges Dankeschön, auch und gerade im Namen unserer zahlreichen Badegäste«, betonte Stefan Wörner bereits vor gut einer Woche, als die Saisonverlängerung beschlossen wurde. Auch jetzt zum Rückblick nach Saisonende bleiben dem Bürgermeister nur lobende Worte: »Wir können rundum zufrieden sein mit einer reibungslosen Freibadsaison ohne unerwartete Störungen oder erzwungene Schließtage. Wir gehören mittlerweile zu den glücklichen Gemeinden in der Region, die sich, anstelle mit Personalmängel kämpfen zu müssen, voll auf ein funktionierendes Team verlassen können. Ein herzliches Dankeschön gilt auch unseren Badegästen, die uns treu und zuverlässig besuchen.«

Gute Besucherzahlen

Die hohen Besucherzahlen sind das wohl schönste Kompliment für die Arbeit, die rund um die Bäder geleistet wird. Als besonders treue Gäste erweisen sich da naturgemäß die Saisonkartenbesitzer. 872 an der Zahl waren dies in der abgelaufenen Saison, und mit 423 Jugend-Saisonkarten stellte der Nachwuchs dabei sogar die stärkste Gruppe. Bei den Einzeleintritten kehren sich die Verhältnisse dann um: 30.110 Einzelticketkäufe gab es in der Kategorie der Erwachsenen, bei den Jugendlichen waren es aber immerhin noch 17.778 Einzeltickets.

Mit knapp 80.000 Besuchen präsentiert sich das Freibadjahr 2023 etwa 5.000 Besuche stärker als noch das im vorhergehenden Jahr mit rund 75.000 Besuchen. An die Besuchszahlen der Vor-Corona-Jahre kann dies allerdings noch nicht ganz anschließen; so waren es im Jahr 2019 gut 90.000 und im Jahr 2018 sogar rund 100.000 Freibadbesuche gewesen. Einen Beitrag im diesem Jahr dürfte auch der nebenan gelegene und jüngst erweiterte Wohnmobilstellplatz geleistet haben. Für diesen verzeichnete der Kassenautomat im gleichen Zeitraum seit Mai insgesamt 560 Übernachtungen. Viele der Wohnmobilisten verbinden dabei ihren Aufenthalt mit einem Besuch im Freibad, wie das Pfullinger Bäderteam zu berichten weiß.

