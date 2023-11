Mit einem hochkarätigen Programm mit Werken von großen Komponisten feierte der Kirchenchor Honau sein 100-jähriges Bestehen. Beim Festkonzert am Sonntagabend mit Orchester und Solisten waren in der Galluskirche alle Plätze besetzt.

Nach dem gelungenen Konzert in der Hoanuer Galluskirche: Dirigent Benedikt Hinger (am Mikrofon, von links), Julia Hinger (Sopran), Helma Hinger (Alt), Benjamin Maier (Tenor) und Klaus-Dieter Kübler (Bass). Foto: Gabriele Bimek Nach dem gelungenen Konzert in der Hoanuer Galluskirche: Dirigent Benedikt Hinger (am Mikrofon, von links), Julia Hinger (Sopran), Helma Hinger (Alt), Benjamin Maier (Tenor) und Klaus-Dieter Kübler (Bass). Foto: Gabriele Bimek

