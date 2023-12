Hermine Wilhelm, 1924 in Eningen geboren, hat ihre Kindheitserinnerungen aufgeschrieben und der Nachwelt hinterlassen. Ihre Nichte Karin Ensle hat jetzt in der Gemeindebücherei daraus vorgelesen. Staunend hörten die Gäste von Kuh-Hufeisen und großem Hunger.

Karin Ensle (rechts) las, unterstützt von ihrer Mutter Sonja Ensle, aus den Kindheitserinnerungen ihrer Tante Hermine. Im Vordergrund auf dem Tisch liegen Kuh-Hufeisen. Foto: Gabriele Böhm

