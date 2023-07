Wie einen verunglückten Gleitschirmflieger am besten aus den Bäumen befreien, wie die Fische im ERnstfall aus dem Klostersee retten? Das konnte der Feuerwehrnachwuchs beim großen 24-Stunden-Training am Wochenende üben. FOTOS: FEUERWEHR Wie einen verunglückten Gleitschirmflieger am besten aus den Bäumen befreien, wie die Fische im ERnstfall aus dem Klostersee retten? Das konnte der Feuerwehrnachwuchs beim großen 24-Stunden-Training am Wochenende üben. FOTOS: FEUERWEHR

