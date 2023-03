40 Menschen fanden Interesse am Mitmach-Workshop des Vereins RegiNa im Haus Sonnenfels in Lichtenstein-Unterhausen.

Rund 40 Interessierte beschäftigten sich im Rahmen der Mitmach-Werkstatt im Haus Sonnenfels mit regionalen und nachhaltigen Ideen, angeleitet vom Vorstand des Vereins RegiNa mit Urs Spellenberg (von links), Gundula Büker, Timo und Jamiro Heimberger, Rudi Teuffel und Michael Zoeller. Foto: Norbert Leister Rund 40 Interessierte beschäftigten sich im Rahmen der Mitmach-Werkstatt im Haus Sonnenfels mit regionalen und nachhaltigen Ideen, angeleitet vom Vorstand des Vereins RegiNa mit Urs Spellenberg (von links), Gundula Büker, Timo und Jamiro Heimberger, Rudi Teuffel und Michael Zoeller. Foto: Norbert Leister

