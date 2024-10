Aktuell Religion In Pfullingen wurde der Wolfgangs-Pilgerweg eingeweiht Am Donnerstag wurde in einem Festgottesdienst in St. Wolfgang der neue Pilgerweg von Pfullingen nach Regensburg eingeweiht. Gleichzeitig wurd

In Pfullingen wurde der Wolfgangs-Pilgerweg eingeweiht

Am Donnerstag wurde in einem Festgottesdienst in St. Wolfgang der neue Pilgerweg von Pfullingen nach Regensburg eingeweiht. Gleichzeitig wurde die Statue des Heiligen, geschaffen von Annette Zappe, enthüllt.