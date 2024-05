Ein Jäger aus Eningen beklagt sich, dass in seinem Jagdgebiet zuletzt so viele Rehe von nicht angeleinten Hunden gerissen wurden, wie noch nie. Er berichtet von dramatischen und blutigen Vorfällen. Der Wildtierbeauftragte im Kreis Reutlingen und der Landesjagdverband bestätigen solche Fälle. Was bekannt ist und wie gegengesteuert werden soll.

Der Nachwuchs von Rehen wird nicht selten im hohen Gras oder in Feldern von den Muttertieren zurückgelassen. Die sogenannte Setzzeit hat bereits begonnen und erreicht Mitte Mai ihren Höhepunkt. Das bedeutet: Es gibt gerade überall viele Jungtiere, die Schutz vor freilaufenden Hunden und deren Jagdinstinkt benötigen. Foto: Bayerischer Jagdverband/dpa/dpa Der Nachwuchs von Rehen wird nicht selten im hohen Gras oder in Feldern von den Muttertieren zurückgelassen. Die sogenannte Setzzeit hat bereits begonnen und erreicht Mitte Mai ihren Höhepunkt. Das bedeutet: Es gibt gerade überall viele Jungtiere, die Schutz vor freilaufenden Hunden und deren Jagdinstinkt benötigen. Foto: Bayerischer Jagdverband/dpa/dpa

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.