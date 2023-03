Wie kann nachhaltige Mobilität in Pfullingen aussehen? Der Gemeinderat geht demnächst in Klausur, um ein Leitbild und Ziele zu formulieren. Zuvor gab’s neue Verkehrszahlen zum Mobilitätskonzept.

Die Römerstraße gilt als wichtige Nord-Südtrasse in der Stadt. Allerdings ist auf ihr nur wenig Durchgangsverkehr unterwegs. FOTO: REISNER Die Römerstraße gilt als wichtige Nord-Südtrasse in der Stadt. Allerdings ist auf ihr nur wenig Durchgangsverkehr unterwegs. FOTO: REISNER

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.