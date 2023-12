Monatelang zeigen die digitalen Busanzeigen am Pfullinger Laiblinsplatz die Regionalbusse in die falsche Richtung an. Ein Bürger meldet das Problem verschiedenen Stellen, doch es tut sich nichts. Warum? Auf Spurensuche im Dschungel der ÖPNV-Zuständigkeiten.

Am Pfullinger Laiblinsplatz werden die Regionalbusse jeweils am falschen Bussteig angezeigt: Statt zum Reutlinger Hauptbahnhof, fahren auf dieser Straßenseite die Busse in Richtung Alb ab. Foto: Weber Am Pfullinger Laiblinsplatz werden die Regionalbusse jeweils am falschen Bussteig angezeigt: Statt zum Reutlinger Hauptbahnhof, fahren auf dieser Straßenseite die Busse in Richtung Alb ab. Foto: Weber

