Die Bürgerrufauto-Fahrer der Gemeinde Lichtenstein: Ruprecht Thier (von links), Joachim Trojahn, Edwin Stark, Philipp Stoll, Werner Tausch, Norbert Krist. Beim Pressetermin fehlten Claudia Gutbrod, Gerhard Kunert, Dieter Stürner und Arnold Sendler. FOTOS: LEIPPERT Die Bürgerrufauto-Fahrer der Gemeinde Lichtenstein: Ruprecht Thier (von links), Joachim Trojahn, Edwin Stark, Philipp Stoll, Werner Tausch, Norbert Krist. Beim Pressetermin fehlten Claudia Gutbrod, Gerhard Kunert, Dieter Stürner und Arnold Sendler. FOTOS: LEIPPERT

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.