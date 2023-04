Tanja Silvana Nitschke, Generalbevollmächtigte der IG Metall Reutlingen-Tübingen (Zweite von links), ehrte zusammen mit Michael Bidmon auch die Jubilare Siegfried Vögele (von links), Liese Lemke, Maria Baur, Dieter Mann und Sieghelm Schütz, die alle schon seit 70 Jahren der IG Metall angehören. FOTO: LEISTER Tanja Silvana Nitschke, Generalbevollmächtigte der IG Metall Reutlingen-Tübingen (Zweite von links), ehrte zusammen mit Michael Bidmon auch die Jubilare Siegfried Vögele (von links), Liese Lemke, Maria Baur, Dieter Mann und Sieghelm Schütz, die alle schon seit 70 Jahren der IG Metall angehören. FOTO: LEISTER

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.