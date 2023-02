1973 zogen 200 Jugendliche durch Pfullingen und forderten vor dem Rathaus: »Keine leeren Worte mehr – ein Jugendhaus muss endlich her.« 50 Jahre später kommt die Forderung nach mehr offener Jugendarbeit nicht nur von den Jugendlichen – vor allem auch die Schulen machen sich dafür stark. FOTOS: BERT BURGEMEISTER Foto: Albert Burgemeister 1973 zogen 200 Jugendliche durch Pfullingen und forderten vor dem Rathaus: »Keine leeren Worte mehr – ein Jugendhaus muss endlich her.« 50 Jahre später kommt die Forderung nach mehr offener Jugendarbeit nicht nur von den Jugendlichen – vor allem auch die Schulen machen sich dafür stark. FOTOS: BERT BURGEMEISTER Foto: Albert Burgemeister

