Speed-Dating ist ein neues Format der Partnersuche – warum nicht auch im Berufsleben? Großer Andrang herrschte am Freitag beim ersten Pfullinger Job-Dating in der Volkshochschule.

Das neue Modell ist gestartet: im Hintergrund die Macher des neuen Programms (von links) Mert Akkeceli von der VHS Pfullingen, Wirtschaftsförderer Christian Jabot von der Stadt und Markus Nill, Operativer Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Reutlingen Foto: Gabriele Bimek Das neue Modell ist gestartet: im Hintergrund die Macher des neuen Programms (von links) Mert Akkeceli von der VHS Pfullingen, Wirtschaftsförderer Christian Jabot von der Stadt und Markus Nill, Operativer Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Reutlingen Foto: Gabriele Bimek

