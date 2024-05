Bücher, Kleider, Spiele: die Beteiligten freuen sich über die neuen Möglichkeiten von BUNT in der Badstraße: Ina Groth Schulsozialarbeit WHR Pfullingen (von links), Julia Hildebrand Leiterin Schülerladen Puls, Nana Mamphoria Integrationsmanagement, Carolin Glaunsinger Stadt Pfullingen Bürgermeister Stefan Wörner, Jörg Rein Bürgertreff Foto: Dieter Reisner Bücher, Kleider, Spiele: die Beteiligten freuen sich über die neuen Möglichkeiten von BUNT in der Badstraße: Ina Groth Schulsozialarbeit WHR Pfullingen (von links), Julia Hildebrand Leiterin Schülerladen Puls, Nana Mamphoria Integrationsmanagement, Carolin Glaunsinger Stadt Pfullingen Bürgermeister Stefan Wörner, Jörg Rein Bürgertreff Foto: Dieter Reisner

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.