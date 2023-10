1912 entstand der Pavillon im Park der Villa Laiblin. Es ist der letzte von insgesamt fünf oder sechs Pavillons, die vorhanden waren, als der Mäzen Louis Laiblin (1861-1927) in der 1873 erbauten Villa mit Garten lebte. Unter der Federführung des Geschichtsvereins in Kooperation mit dem Treffpunkt Kutscherhaus, der Stadtverwaltung und weiterer Unterstützer werden derzeit Spenden gesammelt, um den denkmalgeschützten Pavillon zu renovieren.

Der Pavillon ist bereits eingerüstet, doch noch ist die Summe nicht beisammen. Foto: Gabriele Böhm Der Pavillon ist bereits eingerüstet, doch noch ist die Summe nicht beisammen. Foto: Gabriele Böhm

