Am Samstag und Sonntag, 13. und 14. April, gibt es auf der Eninger Weide zum dritten Mal ein Charity-Discgolf-Turnier. Dieses Jahr gehen die Spenden an den Verein »Kinder brauchen Frieden«. 72 Discgolfer aus ganz Deutschland machen mit.

Discgolf für den guten Zweck gibt es am Wochenende wieder auf der Eninger Weide. Foto: Privat Discgolf für den guten Zweck gibt es am Wochenende wieder auf der Eninger Weide. Foto: Privat

