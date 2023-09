Viele Sportbegeisterte verfolgten am Wochenende bei sommerlichen Temperaturen die Nordic Trophy der Skiabteilung des VfL Pfullingen. Während am Samstag das Skispringen auf der Schanze am Ursulaberg stattfand, wurde am Sonntag der Skiroller-Sprint absolviert. Insgesamt 58 Sportler waren angemeldet, von denen wieder viele aus dem Schwarzwald kamen. 30 Teilnehmer absolvierten beide Wettbewerbe.

Die jüngsten Schanzenspringer bei der Nordic Trophy 2023 waren gerade mal vier Jahre alt. Foto: Gabriele Böhm Die jüngsten Schanzenspringer bei der Nordic Trophy 2023 waren gerade mal vier Jahre alt. Foto: Gabriele Böhm

