»Als Pianist aus den Trümmern« wurde Aeham Ahmad weltweit berühmt. 2015 flüchtete er aus Syrien nach Deutschland. Am Samstag gibt er ein Konzert im Eninger Asylcafé. Der 35-Jährige über das Ankommen in Deutschland und die Kraft der Musik.

Aeham Ahmad setzt sich mit seiner Musik für mehr Hoffnung und Frieden ein. Vor acht Jahren ist er aus Syrien geflüchtet. Foto: PR/Höhne Aeham Ahmad setzt sich mit seiner Musik für mehr Hoffnung und Frieden ein. Vor acht Jahren ist er aus Syrien geflüchtet. Foto: PR/Höhne

