Von Kunst- und Sinnespfad bis HAP-Grieshaber-Weg: Vorsitzender Hermann Walz (von links), MarEl Schäfer und Annegret Romer vom Förderverein Eninger Kunstwege möchten auch weiterhin die Kunst im Ort präsent halten. Foto: Melinda Weber Von Kunst- und Sinnespfad bis HAP-Grieshaber-Weg: Vorsitzender Hermann Walz (von links), MarEl Schäfer und Annegret Romer vom Förderverein Eninger Kunstwege möchten auch weiterhin die Kunst im Ort präsent halten. Foto: Melinda Weber

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.