Vor Kurzem hat das Integrationsmanagement seine neuen Räumlichkeiten in der Kirchstraße bezogen, gleich neben dem neuen Bürgerservice. Einen zusätzlichen Raum für Treffen und Projekte würden sich die Mitarbeiter dennoch wünschen. FOTO: WEBER Vor Kurzem hat das Integrationsmanagement seine neuen Räumlichkeiten in der Kirchstraße bezogen, gleich neben dem neuen Bürgerservice. Einen zusätzlichen Raum für Treffen und Projekte würden sich die Mitarbeiter dennoch wünschen. FOTO: WEBER

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.