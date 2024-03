Ab in den Urwald hieß es am Samstagnachmittag in der restlos gefüllten Echazhalle. Der Turn- und Sportverein Honau 1905 hatte zur großen Dschungelparty eingeladen. Kinder und Jugendliche des Vereins, der aktuell rund 500 Mitglieder zählt, hatten ein mitreißendes Programm zusammengestellt.

Seile dienten als Lianen beim Ausdauerzirkel. Foto: Gabriele Böhm Seile dienten als Lianen beim Ausdauerzirkel. Foto: Gabriele Böhm

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.