Auf dem ehemaligen Böhmler-Areal in Pfullingen entstehen momentan in zwei Gebäuden 84 Wohnungen mit dem gewissen Etwas. Der prägnante Standort verspricht vor allem für die oberen Etagen Wohnen mit Weitblick. Anfang 2025 sollen die beiden mehrstöckigen Gebäude bezugsfertig sein, wenn alles gut läuft.

Am angestammten Platz zwischen Stuhlsteige und Gönninger Straße entsteht derzeit ein Hochhaus in gleicher Höhe wie das einstige Bürogebäude von Böhmler. Foto: Dieter Reisner Am angestammten Platz zwischen Stuhlsteige und Gönninger Straße entsteht derzeit ein Hochhaus in gleicher Höhe wie das einstige Bürogebäude von Böhmler. Foto: Dieter Reisner

