Zum dritten Mal fand in Eningen eine Baumpflanzaktion statt. Möglich gemacht wurde die Aktion von der Gemeinde und dem Obst- und Gartenbauverein. Am Samstag konnten 115 Gütlesbesitzer ihre Bäume bei der Baumschule Rall entgegennehmen.

Beherzt kürzte OGV Vorsitzender Rolf Schäfer Kronen und Wurzeln der jungen Bäumchen. Foto: Gabriele Böhm Beherzt kürzte OGV Vorsitzender Rolf Schäfer Kronen und Wurzeln der jungen Bäumchen. Foto: Gabriele Böhm

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.